Polizeibericht aus Leonberg Zeugen nach einer Unfallflucht gesucht

Leonberg - Das Polizeirevier Leonberg sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Freitag in der Zeit zwischen 8.30 und 9.30 Uhr in der Heilbronner Straße in Leonberg ereignet hat Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte am Fahrbahnrand einen Suzuki, der ordnungsgemäß im Bereich einer Kurve geparkt war und verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro zu kümmern.