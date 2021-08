Polizeibericht aus Leonberg Wo ist der Unfall passiert?

Leonberg - In der Nacht zum Sonntag ist ein 68-jähriger Golf-Fahrer in einem offensichtlich verwirrten Zustand in mehreren Landkreisen unterwegs gewesen. Polizeilichen Ermittlungen zufolge fuhr er knapp 400 Kilometer von Tauberbischofsheim über Stuttgart, Pforzheim und Sindelfingen bis nach Leonberg, wo er von einer Streifenbesatzung gestoppt wurde. Die gesamte Fahrerseite seines schwarzen Golfs war beschädigt. Allerdings konnte der 68-Jährige dazu keine wirklichen Angaben machen. Die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein.