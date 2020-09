Leonberg - Zwei Leichtverletzte und ein Schaden in Höhe von 13 500 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Montagvormittag auf der Neuen Ramtelstraße ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 75 Jahre alte Frau gegen 10.10 Uhr mit ihrem Mercedes von der Ulmer Straße nach links abbiegen, als sie vermutlich aus Unachtsamkeit eine 56-Jährige in ihrem Seat übersah. Bei dem Zusammenstoß wurden beide leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.