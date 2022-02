A 8 bei Leonberg-Ost Vier Autos fahren ineinander

Leonberg - Ein Unfall mit einer verletzen Person und vier beteiligten Fahrzeugen hat sich am Freitagabend ereignet, wie die Polizei am Wochenende berichtet. Ein 52-jähriger Audi-Lenker ist gegen 17. 30 Uhr auf der A 8 in Fahrtrichtung München zwischen der Anschlussstelle Leonberg-Ost und der Raststätte Sindelfinger Wald unterwegs gewesen. Er befand sich dabei auf dem linken Fahrstreifen und musste verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen.