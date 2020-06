Leonberg - In einer Unterführung in der Neuköllner Straße ist es am Sonntag gegen 18.40 Uhr zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern gekommen. Seit Montag sitzt ein 18-jähriger Tatverdächtiger wegen versuchten Totschlags in Untersuchungshaft.