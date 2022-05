Bei einem Unfall auf der Landesstraße zwischen Eltingen und Stuttgart am Montag sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Laut der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 14.20 Uhr auf der L 1187 bei Leonberg, an der auch das Übungsgelände des ADAC liegt. Eine 57 Jahre alte Audi-Fahrerin war in Richtung Stuttgart unterwegs und stoppte an der Bushaltestelle „Schumisberg“, um ihren Wagen anschließend zu wenden. Die Polizei vermutet, dass sie, als sie zum Wenden ansetzte und dazu auf die L 1187 einfuhr, einen von hinten kommenden Mercedes übersah. Es kam zur Kollision. Der Schaden: rund 32 000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Frau und der 44-jährige Mercedes-Fahrer wurden in ein Krankenhaus gebracht.