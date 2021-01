Polizeibericht aus Leonberg Verfolgungsjagd endet im Graben

Die Beamten wollten den Mann gegen 20.50 Uhr auf der Bundesstraße 295 kurz vor der Abfahrt auf die Kreisstraße 1009 in Richtung Warmbronn kontrollieren. Sie setzten sich vor den Opel und signalisierten dem Fahrer mittels Leuchtzeichen, dass er folgen solle. Als die Beamten in eine Haltebucht einbogen, beschleunigte der Opel-Fahrer und setze seine Fahrt fort. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf. Am Ortseingang von Warmbronn bog der 36-Jährige mit quietschenden Reifen in den Lauerhaldenweg ab. Mit überhöhter Geschwindigkeit flüchtete er durch den Ort, wobei er fast mit einem geparkten Fahrzeug sowie einer Verkehrsinsel kollidiert wäre. Als er von der Porschestraße in die Gartenstraße abbog, kam er schließlich von der Fahrbahn ab und landete im Grünstreifen. Die Beamten konnten aufholen und setzten sich neben den Opel, der zwischenzeitlich zum Stillstand gekommen war.