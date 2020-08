Leonberg - Diese Unfallflucht dürfte den Verursacher wohl teuer zu stehen kommen: Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 2.45 und 16 Uhr rangierte ein bislang unbekannter Fahrer auf dem Gelände einer Lagerhalle in der Hertichstraße. Dabei fuhr er vermutlich rückwärts gegen die Hallenwand. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 10 000 Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Das Polizeirevier Leonberg, Telefonnummer 0 71 52 / 60 50, bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich zu melden.