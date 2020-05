Polizeibericht aus Leonberg Unfallflucht beim Schulzentrum

Leonberg - Nach einer Unfallflucht, die sich am Dienstag gegen 13.15 Uhr auf dem Parkplatz des Berufschulzentrums im Fockentalweg in Leonberg ereignet hat, sucht die Leonberger Polizei (0 71 52 / 60 50), noch Zeugen. Ein unbekannter Autofahrer wurde dabei beobachtet, wie er beim Rückwärtsausparken gegen einen Seat prallte. Hierauf wurde er von zwei ebenfalls noch nicht bekannten Männern angesprochen. Der Autofahrer stieg nun wohl aus, sah sich den Schaden an und fuhr anschließend davon.