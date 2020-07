Leonberg - Für einen 24 Jahre alten VW-Fahrer wurde die Autofahrt am Donnerstag erst unangenehm und dann sogar gefährlich. Gegen 12 Uhr war der Mann von der Rutesheimer Straße kommend in Richtung des Kreisverkehrs mit der Straße „Lohlenbachtäle“ unterwegs, als er wohl plötzlich von einer Wespe in die Schulter gestochen wurde. Er erschrak sich, kam auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit dem Lastwagen eines 56-Jährigen zusammen. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Schaden von rund 27 000 Euro.