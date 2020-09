Polizeibericht aus Leonberg Unfall in der Sonnenkreuzung

Leonberg - Am Montagabend ist es zu einem Unfall an der Sonnenkreuzung (Feuerbacher und Stuttgarter Straße) gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wollte eine 30-Jährige gegen 20 Uhr mit ihrem VW nach links in die Stuttgarter Straße abbiegen. Als sie schon zum Abbiegen angesetzt hatte, fuhr ein entgegenkommendes Auto ebenfalls in den Kreuzungsbereich ein, offenbar mit zu hoher Geschwindigkeit. Laut Polizei zeigte die Ampel für beide Fahrer grün. Die Frau wich dem anderen Wagen aus, wodurch der VW auf eine Verkehrsinsel prallte. Der Schaden beläuft sich auf eine dreistellige Summe.