Leonberg - Bei einem Unfall am Samstagabend gegen 18.30 Uhr in Leonberg ist ein 49 Jahr alter Radfahrer leicht verletzt worden. Beim Linksabbiegen von der Römerstraße in die Bahnhofstraße hat ein 22 Jahre alter Peugeot-Fahrer die Vorfahrt des Radfahrer missachtet, der auf dem Radstreifen in Richtung Gebersheimer Straße fuhr. Beim Zusammenstoß stürzte der Radfahrer über die Motorhaube des Peugeot und blieb neben dem Auto liegen. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 5500 Euro.