Leonberg - Der lautstarke Auftritt eines renitenten 22-Jährigen beim Polizeirevier Leonberg hat am Dienstagabend für ihn in der Gewahrsamseinrichtung geendet. Gegen 19.45 Uhr hatte sich der junge Mann bei der Polizei eingefunden und verlangte, seinen Freund besuchen zu dürfen, der dort wegen eines Betäubungsmitteldeliktes in Gewahrsam genommen worden war.