Leonberg - Der bislang unbekannte Fahrer eines Mercedes mit Stuttgarter Kennzeichen hat am Mittwochabend in Leonberg zwei Unfälle verursacht. Gegen 19.50 Uhr war der offensichtlich deutlich angetrunkene Mann von einem Zeugen beobachtet worden, als er in der Klosterstraße schwankend in den Mercedes stieg und beim Ausparken eine Hauswand streifte.