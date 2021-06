Leonberg - Am Sonntag hat ein noch unbekannter Autofahrer Fahrerflucht begangen, nachdem er ein parkendes Auto beschädigt hatte. Der Täter stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den linken vorderen Kotflügel eines Hyundai, der zwischen 9 und 16.20 Uhr in der Leonberger Fichtestraße am Fahrbahnrand abgestellt war. Ohne sich im Anschluss um den angerichteten Sachschaden von rund 5000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Die Polizei Leonberg sucht nun nach Zeugen, Telefon 0 71 52 / 60 50.