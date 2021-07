Leonberg - Ein oder mehrere unbekannte Täter haben sich in am Samstag in der Zeit zwischen 0.30 und 9.15 Uhr an einem schwarzen Mercedes zu schaffen gemacht, der am rechten Fahrbahnrand in der Heilbronner Straße in Leonberg abgestellt war. Wie die Polizei berichtet, wurde das Auto mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Der Schaden liegt bei rund 3000 Euro.