Leonberg - Ein in der Schafstraße in Gebersheim geparkter Mitsubishi ist von Unbekannten beschädigt worden. Die hintere linke Seitenscheibe wurde mutmaßlich eingeschlagen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde aus dem Fahrzeug nichts entwendet. Den Angaben der Polizei zufolge hat sich die Tat am Donnerstag zwischen 13 und 22.20 Uhr zugetragen. Zeugen, die relevante Hinweise geben können, können sich beim Polizeirevier Leonberg unter der Nummer 0 71 52 / 60 50 melden.