Polizeibericht aus Leonberg Unbekannte brechen in Gaststätte ein

Leonberg - Unbekannte sind vor wenigen Tagen in eine Gaststätte in der Eltinger Straße in Leonberg eingebrochen. Wie die Polizei am Dienstag berichtet, ereignete sich der Vorfall zwischen Sonntag, 21 Uhr, und Montag, 14 Uhr. Der oder die Täter hebelten eine Eingangstür auf und gelangten so hinein. Dort brachen sie Geldspielautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Wie viel es war, ist noch nicht bekannt. Auch der entstandene Schaden konnte noch nicht abschließend beziffert werden. Außerdem ließen die Einbrecher einen älteren Laptop mitgehen. Das Polizeirevier Leonberg bittet Zeugen, sich telefonisch unter 0 71 52 / 60 50 zu melden.