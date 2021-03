Polizeibericht aus Leonberg Tatverdächtiger schläft im Transporter

Leonberg - Weil er seinen Rausch in einem unverschlossenen VW-Transporter ausschlafen wollte, ist ein 23-jähriger Tatverdächtiger gefasst worden. Zuvor waren in der Nacht zum Sonntag in Höfingen mehrere Streifenwagenbesatzungen im Einsatz gewesen. Gegen 1.45 Uhr beobachte ein Zeuge, dass ein Mann in der Fontanestraße zwei abgestellte Fahrzeuge beschädigte. An einem Smart mussten Dach und Beifahrertür herhalten, an einem Opel wurde die Windschutzscheibe eingeschlagen. Der Täter machte sich in Richtung der Goldäckerstraße aus dem Staub.