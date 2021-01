Leonberg - Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Freitagmittag gegen 11.20 Uhr bei Leonberg an der Autobahnanschlussstelle Leonberg-West gekommen. Nach ersten Informationen der Polizei, war ein Lastwagen auf der Ausfahrtsspur von der Autobahn aus Richtung Stuttgart kommend unterwegs und wollte an der Kreuzung zur B 295 in Richtung Renningen einbiegen. Der am Unfall beteiligte Smart kam aus Leonberg von der Südrandstraße Dessen Fahrer übersah mutmaßlich die für ihn Rot zeigende Ampel.

In der Folge prallte er in das Heck des Sattelzugs, der die Einmündung der Brennerstraße fast schon passiert hatte. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Smart in die Leitplanke. Der 72-jährige Fahrer wurde in seinem Kleinwagen eingeschlossen und musste von der Feuerwehr Leonberg, die mit 21 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort war, über das Cabrio-Dach befreit werden. Der Rettungsdienst brachte den Mann schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die B 295 in Richtung Renningen war während der Unfallaufnahme voll gesperrt. Die Straßenmeisterei sicherte die Unfallstelle ab.

Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 26 500 Euro belaufen. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Telefon 07 11 / 6 86 90, sucht Zeugen. Es werden insbesondere Personen gesucht, die Hinweise zum Fahrverhalten des Smart-Lenkers geben können.