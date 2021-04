Leonberg - Schreck zwischen den Verkaufsregalen: Die Kriminalpolizei (Telefon 08 00 / 1 10 02 25) sucht Zeugen, die Hinweise zur einer sexuellen Belästigung im Kaufland in Leonberg in der Römerstraße geben können. Wie die Polizei erst am Donnerstagnachmittag mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am 1. April.