Leonberg - Die Freiwillige Feuerwehr ist am Sonntag mit fünf Wagen und 30 Leuten gegen 14.45 Uhr in die Steinstraße ausgerückt, weil es zu einer Rauchentwicklung in der Küche einer Wohnung kam. Die Wehrleute machten vor Ort eine Steckdose hinter den Vorhängeschränken als Quelle des Rauches aus. Vermutlich fing die Steckdose aufgrund eines Kabelbrandes an zu schmoren, sodass die Feuerwehr die betroffene Wand teilweise aufreißen musste, um die letzten Glutnester zu löschen. Der Schaden wird auf etwa 20 000 bis 25 000 Euro geschätzt. Die Wohnungsbesitzer wurden vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, weil der Verdacht einer Rauchgasvergiftung bestand.