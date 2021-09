Polizeibericht aus Leonberg Schlägerei auf dem Schotterplatz

Leonberg - Auf einem Schotterplatz in der Glemseckstraße im Leonberger Stadtteil Ramtel ist es am Mittwochabend zu einer Schlägerei gekommen, bei der auch Baseballschläger eingesetzt wurden. Dabei wurden mindestens zwei Menschen verletzt und ein Auto stark beschädigt. Die Ermittlungen dauern an, das Polizeirevier Leonberg (Telefon 0 71 52 / 60 50) sucht noch Zeugen, die die Schlägerei beobachtet haben und Hinweise geben können.