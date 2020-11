Leonberg - Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat vermutlich in der Zeit zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 8.45 Uhr, zwei am Fahrbahnrand der Glemseckstraße in Leonberg geparkte Fahrzeuge beschädigt. Sowohl an einem Peugeot, als auch an einem Opel entstand ein Sachschaden von jeweils 1500 Euro. Ohne den entstandenen Schaden zu melden, verließ der unbekannte Fahrzeuglenker die Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg unter der Nummer 0 71 52 / 60 50 zu melden.