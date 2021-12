Die Baustelle befindet sich an einem Doppelhaus in der Stuttgarter Straße. Wie die Polizei berichtet, haben die Täter am vergangenen Wochenende eine PFT G4 Putzmaschine und einen dazugehörigen, 25 Meter langen Spritzschlauch gestohlen. Der Wert der Maschine liegt bei etwa 5000 Euro. Kontakt zur Polizei: 0 71 52 / 60 50.