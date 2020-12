Leonberg - Der private Streit mehrerer Personen in der Bismarckstraße in Leonberg-Eltingen hat am Dienstag gegen 21.25 Uhr einen Polizeieinsatz mit mehreren Streifenwagenbesatzungen ausgelöst. Aufgrund der augenscheinlichen Alkoholisierung und den lautstarken Äußerungen der Beteiligten war für die eingesetzten Beamten die Aufklärung des Sachverhalts schwierig. Laut Polizeibericht kam es zu wechselseitigen Beleidigungen, Körperverletzungen, einer Sachbeschädigung und einer Bedrohung. Die Beamten trennten die Streitparteien und erteilten Platzverweise. Die Ermittlungen des Polizeireviers Leonberg dauern an.