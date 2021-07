Polizeibericht aus Leonberg Porsche steht ohne Räder da

Leonberg - Eine böse Überraschung hat ein Autobesitzer am Dienstagmorgen in Leonberg erlebt. Wie die Polizei berichtet, erbeuteten bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, einen Satz Kompletträder im Wert von etwa 6000 Euro. In einer Tiefgarage des Leonberger August-Lämmle-Wegs bockten sie einen Porsche Macan auf graue Pflastersteine auf und montierten dann die Räder ab. Den Porsche Macan ließen sich anschließend aufgebockt in der Tiefgarage stehen.