Polizeibericht aus Leonberg Polizei beendet Tunnelparty

Tunnel mit kompletter Licht- und Soundanlage ausgestattet

Am späten Samstagabend wurde die Polizei darüber informiert, dass der Tunnel beidseitig mit Planen abgehängt sei und mehrere Personen sich auf den Weg dorthin gemacht hätten. Die Beamten trafen kurz darauf etwa 50 junge Menschen in dem Tunnel an, 50 weitere waren auf dem Weg dorthin. Wie die Polizei berichtet, war der Tunnel komplett mit Notstromaggregat, Licht- und Soundanlage und Getränkeausschank ausgestattet.