Polizeibericht aus Leonberg Pkw und Lkw stoßen zusammen

Leonberg - Zeugen eines Zusammenstoßes zwischen einem Pkw und einem Lastwagen sucht die Polizei. Der Unfall hat sich am Mittwoch gegen 14 Uhr auf der A 81 im Autobahndreieck Leonberg ereignet. An der Anschlussstelle Leonberg-Ost wollte ein 47 Jahre alter Golf-Fahrer auf die A 81 auffahren, um dann der A 8 in Richtung München weiter zu folgen. Auf der Einfädelspur ist er mit einem Lastwagen zusammengestoßen, dessen 57-jähriger Fahrer auf der zweispurigen Überleitung zur A 8 von Heilbronn kommend in Richtung München fuhr. Während der Pkw-Lenker daraufhin vor Ort anhielt und die Polizei informierte, setzte der Lkw-Fahrer seine Fahrt zunächst fort. Ein bislang unbekannter Autofahrer, der mit einem weiteren jungen Mann vermutlich in einem VW Golf saß, beobachtete den Vorfall und machte den Lkw-Fahrer durch das geöffnete Fenster auf den Unfall aufmerksam.