Polizeibericht aus Leonberg Peugeot brennt auf A8 aus

Leonberg - Die Freiwillige Feuerwehr Leonberg ist am Sonntag kurz nach 14 Uhr auf der A 8 zwischen Leonberg-Ost und der Tank- und Rastanlage „Sindelfinger Wald“ mit drei Fahrzeugen und 14 Wehrleuten im Einsatz gewesen, nachdem ein Peugeot zu brennen begonnen hatte. Dem 58 Jahre alten Fahrer war zunächst ein Leistungsverlust seines Wagens aufgefallen, worauf er das Auto auf den Standstreifen lenkte. Als der Peugeot zu qualmen begann, stieg der Fahrer aus. Wenig später standen der Motorraum und die Reifen bereits in Flammen, was zu einer erheblichen Rauchsäule führte. Während des Einsatzes mussten die rechte Spur und der Standstreifen gesperrt werden. Die Feuerwehr löschte den Peugeot. Der Schaden dürfte sich auf 2500 Euro belaufen. Vermutlich wurde auch der Fahrbahnbelag durch die Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des dort entstandenen Schadens konnte noch nicht beziffert werden. Gegen 15.25 Uhr war der Einsatz beendet.