Polizeibericht aus Leonberg Passanten mit einer Waffe in Angst versetzt

Leonberg - Der Leonberger Marco Grassi, der sich am Montagabend in einem Schnellrestaurant in der Neuen Ramtelstraße noch etwas zum Essen besorgen wollte, hat ein gefährliches Spiel dreier junger Männer miterleben müssen. Als er gerade mit seinem Auto in der Schlange stand, beobachtete er, wie ein Seat auf den Parkplatz fuhr. Aus dem Fenster lehnte ein junger Mann mit einer Waffe. „Drei Jungs stiegen aus, sie waren ziemlich aggressiv und liefen auf den Eingang zu, einer davon hatte die Waffe geschultert und nahm sie dann nach vorne“, beschreibt der 38-jährige Familienvater die Szene. „In diesem Moment geht einem Vieles durch den Kopf, vor allem weil auch viele Kinder und Jugendliche in dem Schnellrestaurant sind. Und man hat die Amokläufe vor Augen, die in den letzten Jahren passiert sind“, meint Grassi. Doch viel weiter als zum Eingang ist das Trio dank der Corona-Kontrollen nicht gekommen. Als die drei Männer umdrehten und zum Auto zurück liefen, war die Polizei schon eingetroffen. „Ich wollte sie gerade anrufen“, sagt der Augenzeuge.