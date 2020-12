Polizeibericht aus Leonberg Organtransport in Unfall verwickelt

Leonberg - Ein Verkehrsunfall bei einem Organtransport hat sich am Mittwoch gegen 18.15 Uhr auf der A 8 bei Leonberg in Fahrtrichtung München ereignet. Der Krankentransporter war von Karlsruhe kommend in Richtung Tübingen mit Sonderrechten unterwegs und hatte ein Spenderorgan an Bord. Ein vorausfahrender 58-jähriger Mercedes-Fahrer wollte den Krankenwagen vorbeilassen und wechselte hierzu eine Fahrspur nach rechts. Da dort einige Fahrzeuge stark abbremsten, musste auch der 58-Jährige beim Fahrstreifenwechsel auf die Bremse treten.