Leonberg - Polizisten auf Streife ist am Dienstagabend in Gebersheim ein Fahrzeug aufgefallen. Als das Streifenfahrzeug gegen 18.20 Uhr in der Rötestraße an den Wagen heranfuhr, änderte der Fahrer die Fahrtrichtung. Daraufhin hielten die Beamten den Wagen für eine Kontrolle an, woraufhin die Insassen ausstiegen und zu Fuß flüchteten. Beide konnten aber von der Polizei gestellt werden.