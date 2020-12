Leonberg - 300 Euro Schaden sind bei einer Unfallflucht am Montagmittag in der Reichenberger Straße in Leonberg-Ramtel entstanden. Wie die Polizei berichtet, hatte eine Frau ihren Mazda gegen 13.30 Uhr auf Höhe der Gablonzer Straße abgestellt. Als sie nach fünf Minuten an ihr Auto zurückkam, stellte sie einen Schaden an ihrem Wagen fest. Vom Verursacher war weit und breit nichts zu sehen. Der Unbekannte hatte den Mazda im Heckbereich gestreift. Hinweise an das Revier Leonberg unter der Nummer 0 71 52 / 60 50.