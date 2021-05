Leonberg - Mutmaßlich beim Rangieren hat ein bislang unbekannter Fahrer zwischen Mittwoch um 17.40 Uhr und Donnerstag um 11.15 Uhr einen Nissan, der in der Ganghoferstraße in Eltingen abgestellt war, beschädigt. Der Unbekannte hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro und machte sich anschließend davon. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0 71 52 / 60 50 mit dem Polizeirevier Leonberg in Verbindung zu setzen.