Polizeibericht aus Leonberg Neuwagen beschädigt, Fahrer flüchtet

Leonberg - Im Leonberger Stadtteil Höfingen hat ein Unbekannter einen Neuwagen beschädigt und ist dann geflüchtet. Wie die Polizei berichtet, passierte der Vorfall in der Pforzheimer Straße zwischen Freitagabend, 18 Uhr, und Samstagnachmittag, 15 Uhr. Der Sachschaden beträgt etwa 1500 Euro. Laut der Polizei parkte der später demolierte Pkw, ein Neuwagen der Marke Hyundai, auf Höhe der Hausnummer 52 in Richtung Ortsmitte am rechten Fahrbahnrand. Der unbekannte Autofahrer beschädigte vermutlich beim Versuch, vor dem Hyundai einzuparken, diesen im linken Frontbereich.