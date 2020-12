Leonberg - Nach einer Unfallflucht am Freitagvormittag auf der Autobahn 8 bei Leonberg sucht die Polizei nach einem beteiligten Muldenkipper und dessen Fahrer. Laut Polizeibericht war ein 57-Jähriger gegen 9.55 Uhr mit seinem Sattelzug auf der rechten Spur in Richtung München unterwegs, als er nach der Anschlussstelle Leonberg-Ost von einem anderen Lkw überholt wurde. Dabei streifte dieser sein Fahrzeug, wodurch der linke Außenspiegel beschädigt wurde. Kosten: mehrere hundert Euro. Der Schadensverursacher setzte seine Fahrt aber unbeirrt fort. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunkelgrauen Muldenkipper gehandelt haben. Hinweise an die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter der Telefonnummer 07 11 / 6 86 90.