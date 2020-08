Polizeibericht aus Leonberg Müllmann von Auto angefahren

Leonberg - Ein Mitarbeiter der Müllabfuhr ist am Freitagmorgen in der Leonberger Straße in Eltingen von einem Auto angefahren und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 9.50 Uhr gerade dabei, dabei mehrere Mülltonnen zum Müllfahrzeug zu transportieren. Dazu lief er rückwärts vom Gehweg auf die Fahrbahn, vermutlich ohne auf den Verkehr zu achten. Ein 89-Jähriger in seinem Citroën sah den Mann von rechts auf die Fahrbahn treten, konnte aber nicht mehr rechtzeitig bremsen, berichtet die Polizei. Der Mitarbeiter der Müllabfuhr wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro.