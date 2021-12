Leonberg - Mit einem lilafarbenen Küchenmesser hat ein bislang unbekannter Täter am Montagnachmittag die Mitarbeiterin eines Leonberger Sonnenstudios bedroht und so die Herausgabe von Bargeld erpresst. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall gegen 17.45 Uhr in der Römerstraße im Leonberger Stadtteil Eltingen. Mit einem dreistelligen Bargeldbetrag flüchtete der Täter. Bei dem Unbekannten soll es sich nach Angaben der Polizei um einen 40 bis 50 Jahre alten, schlanken Mann mit hellen Augen handeln. Er trug eine schwarze Leggins oder Radlerhose, sportliche Handschuhe und hatte ein buntes Tuch vor dem Gesicht. Die Kriminalpolizei Böblingen nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 08 00 / 1 10 02 25 entgegen.