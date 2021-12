Polizeibericht aus Leonberg Mit Holzlatte auf den Kopf geschlagen

Leonberg - Zwei Männer sind Montagnacht vor einer Sozialunterkunft in der Rutesheimer Straße in Leonberg in Streit geraten, der in einer Schlägerei endete. Einer von ihnen wurde dabei schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, gerieten ein 40- Jähriger und ein 46-Jähriger gegen 1.20 Uhr heftig aneinander. Plötzlich habe der 46-Jährige eine Holzpalette gegriffen und diese dem 40-Jährigen mehrfach von hinten auf den Kopf geschlagen.