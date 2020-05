Polizeibericht aus Leonberg Mit 200 Sachen über die Autobahn 8

Kreis Böblingen - Einige deftige Geschwindigkeitsübertretungen hat die Verkehrspolizei bei Kontrollen am Wochenende gemessen. So war ein Raser am Sonntagmorgen auf der A 8 bei Leonberg in Richtung München mit 206 Stundenkilometern unterwegs – bei erlaubtem Tempo 120, wie die Polizei am Dienstag berichtet. Bei der anschließenden Kontrolle stellten Polizisten bei dem 40 Jahre alten Mercedes-Fahrer Anzeichen auf eine Drogenbeeinflussung fest. Nach einer Blutprobe durfte er nicht mehr weiter fahren. Vier weitere Autofahrer, die an dieser Kontrollstelle ebenfalls viel zu schnell waren, müssen wie der 40-Jährige auch mit einem Bußgeld und Fahrverbot rechnen.