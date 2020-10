Polizeibericht aus Leonberg Mann sticht auf 21-Jährigen ein

Leonberg - Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 45 Jahre alten Tatverdächtigen, der am Mittwoch einen 21 Jahre alten Mann leicht verletzt hat. Gegen 17.30 Uhr gerieten die beiden Männer vor einem Lebensmittelgeschäft in der Eltinger Straße in Leonberg in Streit. Als der Jüngere davonging, lief der Ältere hinter ihm er. Dabei hielt er laut Polizei einen noch unbekannten Gegenstand in der Hand. Ein Zeuge versuchte zu vermitteln und bat den 21-Jährigen, nochmals mit seinem Kontrahenten das Gespräch zu suchen. Doch dieses Gespräch eskalierte. Der 45-Jährige fügte dem 21-Jährigen mit dem noch unbekannten Gegenstand eine Stichverletzung zu. Der Verletzte rief die Polizei, ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus.