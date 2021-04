Leonberg - Nachdem es am Samstagabend in Eltingen zu einem Zwischenfall zwischen zwei Männern gekommen ist, ermittelt die Polizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen einen 45-Jährigen. Wie die Polizei berichtet, war er mit einem 46-Jährigen wegen eines Hausverbots in der Lobensteiner Straße in Streit geraten.