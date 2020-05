Polizeibericht aus Leonberg Mann in Höfingen mit Messer bedroht

Leonberg - Ein unbekannter Mann hat am Donnerstag gegen 17 Uhr einen 26-Jährigen in einer S-Bahn der Linie S60 am Bahnhof Höfingen mit einem Messer bedroht. Der 26-Jährige war offenbar zunächst während der Fahrt von Magstadt nach Höfingen mit einem Begleiter des mutmaßlichen Täters in Streit geraten. In der Folge soll ihn der Unbekannte beim Ausstieg in Höfingen unter Vorhalten eines Messers verbal bedroht haben. Der Geschädigte flüchtete vom Bahnsteig und erstattete Anzeige bei der Polizei.