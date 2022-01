Leonberg - Polizeibeamte haben es am Sonntagabend in Eltingen mit einem jungen Mann zu tun bekommen, der sich offensichtlich in einer massiven psychischen Ausnahmesituation befand. Wie die Polizei berichtet, sollte der 22-Jährige gegen 20.50 Uhr aufgrund seines Zustandes zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht werden.