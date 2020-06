Polizeibericht aus Leonberg Mann bei versuchtem Raub verletzt

Leonberg - Opfer eines versuchten Raubes geworden ist am Sonntag gegen 0.30 Uhr ein 19 Jahre alter Mann in der Bahnhofstraße in Leonberg. Dabei wurde er auch verletzt. Das Opfer ging zu Fuß die Straße in Richtung des Bahnhofs entlang, als ihm der Täter entgegen kam. Dieser schien unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen zu stehen, da er teilweise schwankte. Darüber hinaus machte er auf den 19-Jährigen einen aggressiven Eindruck und schien herumzupöbeln. Allerdings konnte der 19-Jährige das Gesagte nicht verstehen, da der Unbekannte zunächst in einer ausländischen Sprache redete.