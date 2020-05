Polizeibericht aus Leonberg Mann befummelt sich in der S-Bahn

Leonberg - In einer S-Bahn zwischen Höfingen und Weilimdorf kam es am Montagabend gegen 19.50 Uhr in einer S-Bahn zu einem Vorfall mit einem Exhibitionisten. Nach bisherigen Erkenntnissen setzte sich ein bislang unbekannter Mann nach Einstieg am Bahnhof Leonberg in den Bereich der Fahrradabstellplätze der S-Bahn. Eine Frau hatte darauf beobachtet, wie der Unbekannte mutmaßlich an seinem Glied herumspielte. Die junge Dame erstattete kurz darauf Anzeige bei der Polizei am Stuttgarter Hauptbahnhof.