Polizeibericht aus Leonberg Mädchen tanzen über Gräber

Leonberg - Zwei Mädchen haben am Samstag auf dem Alten Friedhof in der Ditzinger Straße in Höfingen Unsinn getrieben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte eine Zeugin die beiden 11 und 14 Jahre alten Mädchen dabei beobachtet, wie sie offenbar über Gräber tanzten, sodass Holzkreuze umfielen und Kranzständer umgestoßen wurden. Sie rief die Polizei, die Beamten trafen die Mädchen auf dem Friedhof an. Beide entschuldigten sich für ihr Verhalten und räumten auf.