Leonberg/Sindelfingen - Ein betrunkener Lkw-Fahrer hat am Dienstagabend einen Unfall auf der Raststätte „Sindelfinger Wald“ an der A 8 zwischen dem Dreieck Leonberg und dem Kreuz Stuttgart verursacht. Wie die Polizei berichtet, fuhr der 46-Jährige gegen 21 Uhr an der Raststätte zur Tankstelle und streifte dabei den Auflieger eines dort parkenden Sattelzuges.