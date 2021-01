Leonberg - Ein Autofahrer hat am Freitagmittag einem Linienbus in der Leonberger Bahnhofstraße die Vorfahrt genommen und dadurch einen Unfall verursacht. Wie die Polizei am Wochenende berichtet, war der 53-Jährige gegen 13.30 Uhr mit seinem Toyota in der Rutesheimer Straße unterwegs. An der Einmündung zur Bahnhofstraße bog er in diese ab, obwohl der Bus, der aus Richtung Altstadt kam, Vorfahrt hatte.